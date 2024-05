L'Angri attende il Barletta: vittoria d'obbligo per sperare

Ultimo appuntamento della stagione regolare per l'Angri. I grigiorossi ospitano al Novi un Barletta che non vive certo un momento sereno. La squadra pugliese ha ripreso ad allenarsi solo negli ultimi giorni dopo la notizia, circolata a inizio settimana, relativo addirittura all'impiego della Juniores nella gara di domani.

Il tecnico ospite Ciullo dovrà fare i conti con l'assenza certa di Lacassia e quella probabile di Lobosco. In mediana in dubbio anche Cafagna, che proverà a stringere i denti.

I biancorossi scenderanno in campo con un 4-3-3 con Diaz principale candidato a guidare l'attacco.

In casa Angri mister Liquidato ha tenuto altissima l'attenzione del gruppo evitando distrazioni relative alla situazione di burrasca tra gli ospiti. Serve vincere per poter sperare nella salvezza senza passare per i playout, grazie a un incrocio di risultati concomitanti. In caso di successo contro il Barletta, infatti, i grigiorossi potrebbero evitare gli spareggi salvezza se la Paganese dovesse fermare fuori casa il Fasano e se il Bitonto non riuscisse a vincere in trasferta a Casarano.

La speranza principale è riposta paradossalmente negli acerrimi rivali della Paganese, che domenica scorsa hanno calato il poker al Santa Maria nell'ultima gara casalinga stagionale e dovranno imporre almeno il pareggio al Fasano. In tal caso, con una vittoria l'Angri aggancerebbe in classifica proprio i pugliesi ma avrebbe il vantaggio degli scontri diretti - entrambi vinti - a garantire il miglior piazzamento. Con queste concomitanze di risultati, l'Angri accumulerebbe un vantaggio di almeno 8 punti sul terz'ultimo posto, evitando quindi la post-season.

Trasferta vietata in extremis ai sostenitori del Barletta, alcuni dei quali avevano anche già acquistato in prevendita il tagliando di ingresso al Novi.