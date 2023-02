Angri, c'è Acunzo per la mediana: trasferta a ranghi ridotti a Nola

Diego Acunzo è un nuovo calciatore dell'Angri. Centrocampista centrale classe 1995, l'atleta di Boscoreale vanta un'importante esperienza nella Primavera del Napoli dopo aver esordito in Serie C con la Paganese nella stagione 2013-14 a soli 16 anni.

Tra i professionisti ha giocato anche con Fermana e Gozzano, prima di scendere in Serie D e disputare diversi campionati con le maglie di Agropoli, Correggese, Vastogirardi e Sambenedettese. Si è subito messo a disposizione di mister Condemi, che avrà dunque un'importante dose di qualità in più per la linea mediana.

Il tecnico sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per il secondo derby di fila. I grigiorossi saranno di scena a Nola, squadra che proprio mister Condemi nella scorsa stagione ha guidato alla salvezza in Serie D. Trasferta a ranghi ridotti per i tifosi grigiorossi, per i quali sono stati destinati solo 100 biglietti.