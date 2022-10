Uno scatto d'orgoglio per cancellare un filotto disastroso e una settimana contraddistinta da troppi rumors fastidiosi su un eventuale cambio in panchina. In casa Angri l'impegno con il Cassino assume già un carattere di match decisivo, pur essendo ben lontana la bandiera a scacchi della stagione regolare.

I grigiorossi vengono da quattro sconfitte consecutive. E i numeri sono impietosi anche per ciò che concerne i gol subiti: quella doriana è infatti la peggior difesa del girone G di Serie D con ben undici centri realizzati dalle squadre avversarie. Dunque, urge passare alla filosofia del «primo: non prenderle». E poco importa che il calcio dei tempi di Enzo Bearzot sia ben lontano da quello attuale.

La prima esigenza resta quella di porre rimedio all'emorragia difensiva delle prime cinque uscite di campionato. Magari anche apportando qualche correttivo al sistema di gioco e all'approccio tattico alle partite. Il Cassino ha fatto finora il pieno tra le mura amiche, con due vittorie in altrettante gare. Ma c'è poco da fare calcoli per un Floro Flores che è stato di fatto sfiduciato dalla piazza dopo il ko interno con il Nola, quarta sconfitta di fila.

Toccherà prima all'ex attaccante di Napoli e Udinese riguadagnare la fiducia dei tifosi e forse anche di parte della dirigenza che avrebbe forse optato per un cambio in panchina già all'inizio della settimana che si concluderà appunto con la gara di Cassino. Facile dunque attendersi qualche scelta differente da parte di Floro Flores, probabilmente anche relativamente ad alcune pedine “over” che non hanno reso all'altezza delle attese.