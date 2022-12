Angri-Casertana, Panarelli: «Serve prova di carattere»

Chiusa la parentesi di Coppa con l'eliminazione a Francavilla in Sinni (2-0) la Casertana torna a concentrarsi sul campionato. Mercoledì la maggior parte dei titolari è rimasta a Caserta ad allenarsi in vista della partita di Angri: «Non è stata una scelta rinunciataria - ha spiegato Luigi Panarelli - perchè tutti i calciatori della mia rosa possono giocare dall'inizio. Avevamo bisogno di risposte da quelli che avevano giocato di meno, alcune sono state positive ed altre no». Ed infatti, subito dopo la gara di Coppa sono partiti Darini ed Esposito, sostituiti, però da Atteo (centrocampista del 2001 proveniente dal Casarano) e da Manzo (ingaggiato dal Molfetta) oltre che da Soprano che era già arrivato in precedenza: «Ringrazio la società che sta operando sul mercato - ha detto Panarelli - e per avermi messo a disposizione altri calciatori. Dobbiamo crescere sul piano del carattere e stiamo lavorando per riuscirci».

Il mercato della Casertana è tutt'altro che chiuso ma ora incombe la trasferta di Angri: «Una partita difficile, contro un avversario da rispettare ma non da temere. Sarà dura anche sotto il profilo ambientale ma per noi è così sempre». Quasi 100 tifosi rossoblù attesi al Novi: «Non hanno mai fatto mancare il loro appoggio e per noi costituiscono un aiuto importantissimo». Formazione: «Come al solito scelgo all'ultimo minuto. Tutti i ragazzi si allenano con estrema disponibilità, ho ampia scelta e ne sono felice. Abbiamo studiato qualche variante - ha concluso Panarelli - ma vedremo domani».

Probabile la conferma del 4-3-1-2 usato contro il Portici: con Turchetta ancora out per un problema muscolare, tutti gli altri effettivi sono a disposizione del tecnico.