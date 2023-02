Angri-Cassino 1-1: si resta in zona playout

L'Angri non va oltre il pari casalingo con il Cassino, rischiando nel finale di subire una beffarda sconfitta in rimonta. I grigiorossi trovano il vantaggio già al 3' con Acosta, ma gradualmente gli ospiti hanno preso campo, provando a raddrizzare il risultato. L'Angri si affida al contropiede, ma in due circostanze Aracri non trova lo spunto giusto.

Poco dopo la mezz'ora Vitiello stende Gallo in area e dal dischetto il solito Ingretolli rimette le cose in pari per il Cassino. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa fanno fatica a imbastire azioni pericolose e nelle ultime battute rischiano addiritura la beffa. Bellarosa sbarra la strada a Ingretolli, prima di altre due buone opportunità fallite dagli avanti cassinati.

Termina 1-1, con una classifica comunque cortissima nella zona basse, dove il Nola s'è definitivamente rimesso in carreggiata dopo l'odierno successo. L'Angri viaggia a quota 25 punti in condominio con Tivoli, Pomezia e Ilvamaddalena, ma solo contro quest'ultima è messo peggio negli scontri diretti. Distacco di un solo punto dalla zona salvezza diretta e vantaggio di due punti sulle ultime due posizioni che significano retrocessione diretta.

Cammino ancora lunghissimo e classifica troppo corta per stilare tabelle. Intanto il prossimo turno presenta un importante scontro diretto, seppur in trasferta. I ragazzi di Condemi renderanno infatti vista alla Cos Sarrabus Ogliastra, ultima a pari merito col Nola: un successo in Sardegna, oltre a interrompere un digiuno che dura da nove partite, restituirebbe grande entusiasmo allo spogliatoio grigiorosso in vista del rush finale.