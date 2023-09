Angri, Celiento out con la Nocerina: conferma per l'undici anti-Gelbison

L'attaccante esterno Celiento salterà la sfida esterna dell'Angri contro la Nocerina. Mister Liquidato non ha inserito l'estroso atleta ex Afragolese e Cavese, per la cui maglia sono in ballottaggio i due ex di turno Giorgio e Palmieri. Il primo sembra al momento favorito per completare il tridente offensivo con Longo e l'under Ascione.

Mister Liquidato sembra orientato a confermare a grandi linee la formazione vista in campo contro la Gelbison, dunque con l'altro classe 2005 Scarpato a difendere i pali, con Palladino ('03) inizialmente in panchina. Ballottaggio sulla fascia destra difensiva tra Tipaldi e Cordato, con la linea arretrata completata da D'Orsi e Picascia al centro e De Marco sulla sinistra.

In mediana il regista Herrera avrà al suo fianco l'under Marasco e il talentuoso Fabiano, playmaker di scorta per i grigiorossi. Solo panchina, infine, per i nuovi arrivati Mane e Mansour, con possibilità di vederli in campo a partita in corso.