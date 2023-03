Angri, Condemi non fa drammi: «A 38 punti ci sarà la salvezza»

Vincere non è sempre possibile e per noi è importante anche non perdere. Questo il riassunto del Condemi-pensiero dopo il pareggio casalingo dell'Angri contro il fanalino di coda Pomezia. La formazione grigiorossa ha creato obiettivamente di più rispetto agli avversari, ma non ha saputo capitalizzare le azioni da gol, finendo per subire la beffa sull'unica azione realmente pericolosa dei laziali.

«Se ci chiedono di vincere sempre, per noi diventa difficile - afferma l'allenatore doriano -. I problemi che ci sono in questa squadra li conosco io, ma la domenica vengono fuori dei giudizi che forse risultano un po' affrettati. La gente non sa in che condizioni stiamo lavorando; ci sono calciatori importanti che si stanno allenando poco e che non hanno la tenuta di 95 minuti, ma che comunque si sacrificano in campo la domenica. Rispetto la società e i tifosi, ma io vado avanti per la mia strada perché io ho contezza dei problemi che abbiamo. Mi dispiace ovviamente che non abbiamo regalato alla tifoseria una vittoria, ma non ci alleniamo certo per perdere».

Alla vigilia del match ha dovuto incassare il forfait del portiere Bellarosa e di Della Corte, vittima di un attacco febbrile. In più, anche gli uomini di punta del reparto offensivo, Varsi e Barone non erano al top delle condizioni, pur sacrificandosi comunque scendendo in campo.

«Il mio interesse - spiega mister Condemi - è di non perdere per lungo tempo un calciatore rischiando di tenerlo in campo per una gara intera. Al triplice fischio c'erano diversi calciatori avversari a terra coi crampi, quindi significa che siamo stati bravi a farli girare. Abbiamo concesso un solo errore nel secondo tempo, ancora una volta dalla nostra fascia sinistra con un movimento che insegnano alla scuola calcio».

Il tecnico grigiorosso infine si sbilancia, parlando di «quota salvezza a 38 punti, ne sono convinto. Nelle ultime gare non mancheranno risultati a sorpresa, quindi per noi sarà importante anche non subire sconfitte».