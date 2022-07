Angri, conferma anche per Leone: due nomi per il reparto arretrato

L'Angri ha ufficializzato la riconferma per la prossima stagione del centrocampista Nicola Leone. Quest'anno ha contribuito con 7 reti alla promozione dei grigiorossi in Serie D, meritando dunque il rinnovo dell'accordo. Lunga esperienza in categoria per Leone, che ha indossato le maglie di Gladiator, Fondi, Battipagliese, Gragnano, Campobasso, Caronnese e Turris.

In carriera vanta anche un'esperienza tra i professionisti, militando tra le fila dell'Arzanese in Seconda Divisione Lega Pro nella prima parte della stagione 2013-14. Per Leone anche una parentesi a Malta con le maglie di Hamrun Spartans e Floriana Fc.

Intanto la società grigiorossa s'è messa sulle tracce di due difensori. Il primo è Gigi Velotti, centrale che ha indossato la maglia del San Marzano nella scorsa stagione. Classe 1990, vanta esperienze in Serie D con le maglie di Sapri, Ebolitana e Isernia dopo la parentesi nel settore giovanile del Frosinone.

Il secondo nome per la retroguardia è quello di Dembel Sall, granitico centrale ex Gladiator e Altamura, che in carriera ha anche giocato tra i professionisti in Italia tra le fila del Pro Piacenza.