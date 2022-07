Angri, una conferma in prima linea: l'argentino Abayian resta grigiorosso

L'Angri conferma l'esperto attaccante Guido Ezequiel Abayian per la prossima stagione in Serie D. Il centravanti argentino, ostacolato nella scorsa annata da alcuni problemi fisici, ha collezionato 20 presenze e 5 gol nel campionato di Eccellenza.

“Chiuso” dal centravanti titolare Antonio Del Sorbo, oggi diventato direttore sportivo del club doriano, il sudamericano s'è dimostrato comunque elemento affidabile, meritando dunque la conferma per il prossimo torneo. In Italia ha già indossato le casacche di Cittanovese, Savoia, Sant'Agata, Taranto e Gravina.

Abayian si è detto «davvero felice ed entusiasta di ricominciare un’altra avventura insieme al cavallino. Abbiamo vissuto qualcosa di magico e non è stato difficile accettare la proposta e rimanere in questa città. Per come ci hanno fatto sentire e per come ci troviamo, non posso che ringraziare tutto il popolo angrese, augurandomi un altro anno di successi importanti indossando questi colori».