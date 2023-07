Angri, cresce l'attesa tra i tifosi: Longo e Da Dalt i primi acquisti

Una squadra tutta nuova per poter disputare un campionato di assestamento, prima di puntare a obiettivi più alti. Il nuovo Angri targato Raffaele Niutta comincia da due nomi importanti, legati al nuovo patron grigiorosso, per allestire il nuovo gruppo.

Fabio Longo e Franco Da Dalt dovrebbero essere i primi atleti a essere ufficializzati dalla dirigenza grigiorossa. Attaccante il primo, centrocampista il secondo, porteranno ad Angri una importante componente di esperienza indispensabile per ben figurare in un campionato complicato come quello di Serie D.

Niutta potrebbe ritrovare ad Angri anche altri atleti che hanno giocato ad Afragola nelle ultime due stagioni. Si resta però in attesa della ratifica ufficiale del passaggio di consegne dai soci che hanno guidato il cavallino nelle ultime due annate al nuovo patron. Pochi giorni per completare tutti gli aspetti burocratici, prima che venga dato inizio al valzer degli annunci di calciomercato.