Angri, Di Costanzo commenta il pari: «Con il Bitonto due punti persi»

«Meritavamo senza dubbio di vincere». Poche parole per sintetizzare l'amarezza in casa Angri dopo il pareggio a reti bianche contro il Bitonto, fanalino di coda del girone H di Serie D. Il tecnico grigiorosso Nello Di Costanzo sottolinea la sfortuna per i due legni colpiti nel primo tempo con Herrera e in pieno recupero con De Marco.

«Ma abbiamo anche costruito diverse occasioni mal sfruttate. Siamo stati bravi a contenere una squadra che aveva bisogno di punti - aggiunge Di Costanzo - e non abbiamo subito quasi nulla. Abbiamo puntato poi a giocare e ripartire, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo costruito più palle-gol. C'è comunque un dato positivo e riguarda il fatto di non aver subito reti in questa gara, sicuramente un segnale importante per noi».

Il pari va comunque subito in archivio per l'allenatore dei doriani: «La sorte non ci ha assistito, ma magari ci saranno altre partite in seguito in cui otterremo i tre punti pur giocando meno bene. Ora bisogna guardare subito alla prossima partita».