Angri, domani l'esordio in Coppa: un nuovo portiere per i grigiorossi

Qualche assenza, un nuovo acquisto e il nodo under da sciogliere alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia di Serie D per l'Angri. Out Bellarosa, De Rosa e Vitiello, il tecnico Floro Flores potrà contare sul portiere Esposito, classe 2002, ufficialmente tesserato oggi dopo aver già difeso i pali nel corso dell'amichevole con il Pompei.

Cresciuto nel settore giovanile della Casertana, il giovanissimo estremo difensore nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Mariglianese, Afragolese e Mondragone.

Esposito sembra favorito sul più giovane Martoriello ('04) per difendere i pali dal 1'. La scelta obbligherebbe Floro Flores a schierare titolare il terzino destro Riccio ('04), che completerebbe la linea di retroguardia con Liguoro ('01) a sinistra, Pagano e uno tra Sall e Manzo al centro.

Mediana tutta over con Maranzino al centro, affiancato da Samb e Leone. In prima linea, con Varsi e Barone ci sarebbe Giordano ('03) a completare il quartetto under.

Si gioca domani pomeriggio alle 16 allo stadio Superga di Mercato San Severino. Match a porte chiuse, per la squalifica del campo rimediata dall'Angri nell'andata della finale playoff nazionale di Eccellenza della scorsa stagione.