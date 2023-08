Angri, domani test con il Quarto: dal 17 agosto il ritiro a Lioni

L'Angri scenderà in campo domani pomeriggio allo stadio Pasquale Novi per un nuovo test precampionato. Di fronte ci sarà il Quarto Afrograd, club nato dalla fusione tra la società flegrea e il Napoli United che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza.

Al triplice fischio mister Liquidato concederà un break a cavallo di Ferragosto, per poi ritrovarsi alla ripresa ancora al Novi il 16 agosto. Dal giorno successivo, invece la formazione grigiorossa partirà alla volta di Caposele, in provincia di Avellino, dove la squadra soggiornerà per il ritiro fino al 23 agosto. Gli allenamenti si terranno invece allo stadio Nino Iorlano di Lioni.

Break ferragostano anche per la campagna abbonamenti, sospesa dal 14 al 20 agosto. I tifosi potranno dunque sottoscrivere le tessere a partire da lunedì 21.