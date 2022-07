Angri, ecco il colpo in prima linea: dall'Afragolese arriva il «marziano»

Un «marziano» atterra allo stadio Novi e alza l'entusiasmo dei tifosi dell'Angri. La società grigiorossa si è assicurato uno degli attaccanti esterni più prolifici della Serie D. Marzio Celiento va a impreziosire la rosa della formazione affidata ad Antonio Floro Flores, portando in dote oltre 230 presenze e 70 gol in categoria.

Attaccante esterno classe 1989, nella scorsa stagione ha contribuito alla straordinaria annata dell'Afragolese nel girone G di Serie D, arrivando fino alla finale playoff persa di misura contro la Torres. Un bottino di 12 gol e 10 assist in 35 partite per il «marziano», così come è stato ribattezzato da tempo dai suoi tifosi.

Tre stagioni fa è stato tra i maggiori protagonisti dello storico ritorno della Turris tra i professionisti dopo 19 anni, contribuendo alla vittoria del campionato con 5 gol e 7 assist. Insomma, un vero e proprio colpaccio per la dirigenza grigiorossa, che si attende una grande accoglienza da parte dei propri tifosi a partire da lunedì (ore 18), quando prenderà il via la fase di pre-ritiro al Pasquale Novi. Dal 1° agosto la squadra proseguirà a Campitello Matese il lavoro precampionato.

Intanto la società ha presentato contestualmente la campagna abbonamenti e l'iniziativa di crowdfunding per la nuova stagione. Previsti vari tipi di contributi - “friend”, “fan”, “supporter” o “sponsor” - per sostenere le attività del club grigiorosso per il prossimo campionato di Serie D. I dettagli e le modalità di adesione sono illustrati sul sito ufficiale della società.