Angri, ecco il nuovo portiere: Bellarosa tra i pali grigiorossi

Ciro Bellarosa è il nuovo portiere dell'Angri. La società grigiorossa ha atteso i tempi burocratici per lo svincolo dell'atleta da parte del Giugliano, neopromosso in Serie C, formalizzando immediatamente il tesseramento.

Classe 2002, ha militato nel settore giovanile dell'Avellino, prima di indossare la maglia dell'Under 19 della Cavese. L'esordio in Serie D nella stagione 2018-19 tra i pali del Pomigliano, con cui colleziona 5 presenze in categoria. A dicembre 2020 passa al Nola dove totalizza 15 presenze.

Al termine dell'annata il Giugliano ne rileva il cartellino e lo gira in prestito al San Giorgio, dove mette ancor più in evidenza le sue ottime qualità. Classe 2002, Bellarosa è titolare inamovibile nella formazione vesuviana e, pur terminando la stagione con la retrocessione in Eccellenza, attira su di sé l'attenzione di vari club.