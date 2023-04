Angri, ennesimo scossone: si dimette mister Condemi

Carmelo Condemi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di allenatore dell'Angri. Il tecnico ha maturato la decisione dopo il ko esterno con l'Arzachena, sebbene già all'indomani della sconfitta interna con la Vis Artena avesse lasciato intendere di poter optare per questa soluzione.

Condemi lascia l'Angri con uno score di due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte che di fatto ha migliorato solo sensibilmente la situazione di classifica. Per la panca grigiorossa si tratta del terzo cambio stagionale dopo l'esonero di Antonio Floro Flores e le dimissioni di Luigi Sanchez.

Su quest'ultimo sembra essere ricaduta la scelta della dirigenza angrese per provare a chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare nel girone G di Serie D. Il nuovo cambio in panchina arriva nella settimana che precede un importante scontro diretto in campionato: domenica infatti l'Angri ospiterà l'Atletico Uri, in un match che potrebbe segnare il cammino dei grigiorossi nella corsa salvezza.