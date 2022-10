Angri, esonerato Antonio Floro Flores: guida tecnica affidata a Luigi Sanchez

Il pareggio esterno con il Cassino non è bastato ad Antonio Floro Flores per evitare l'esonero. L'Angri ha reso noto di aver sollevato l'ex attaccante di Napoli e Udinese dall'incarico di allenatore della prima squadra.

La decisione è arrivata nelle ultime ore dopo che diverse indiscrezioni erano già circolate la scorsa settimana. Dopo il ko interno contro il Nola, infatti, la dirigenza grigiorossa si era riunita per decidere il da farsi. Tuttavia non era arrivata una decisione definitiva, portando dunque alla tacita conferma di Floro Flores.

Ma il tutto è durato una sola settimana e nelle prossime ore la società doriana ufficializzerà il nome del trainer che dovrà risollevare la classifica dell'Angri nel girone G di Serie D. In pole position c'è Luigi Sanchez, allenatore che ha condotto la Mariglianese in Serie D e nella scorsa stagione ha ottenuto la salvezza in categoria con i biancazzurri vesuviani. Sanchez dovrebbe portare con sé anche l'intero staff di collaboratori con cui ha lavorato alla Mariglianese.