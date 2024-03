Angri, nuovo cambio in panchina: esonerato Di Costanzo, torna Liquidato

L'Angri ha reso noto di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Nello Di Costanzo. Il trainer acerrano era subentrato lo scorso 20 novembre a Stefano Liquidato, esonerato dopo il ko esterno contro il Martina alla dodicesima giornata. La società di patron Raffaele Niutta opta per un ritorno al passato, richiamando l'allenatore che aveva iniziato la stagione alla guida dei grigiorossi.

Minimo scarto in termini di media punti per i due tecnici. Liquidato aveva ottenuto 11 punti nelle prime 12 giornate, per Di Costanzo invece 14 punti in 13 partite di campionato, con una situazione di classifica pressoché identica tra prima e dopo.

Dunque, la società tenta di nuovo la carta del cambio in panchina per responsabilizzare maggiormente la squadra, cercando quella scossa che è fondamentale per evitare un epilogo negativo della stagione.

Nelle prossime ore il club ufficializzerà anche la posizione dei componenti dello staff di collaboratori di mister Di Costanzo.