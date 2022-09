Angri, esordio con vittoria in Serie D: Varsi-De Rosa, il Novi salta di gioia

L'Angri non poteva immaginare miglior esordio in Serie D dopo 11 anni dall'ultima apparizione nel massimo campionato dilettantistico nazionale. I grigiorossi battono per 2-1 l'Aprilia grazie ai gol di Varsi e De Rosa, che vanificano il momentaneo pareggio di Grossi.

Buona la prova della squadra di Floro Flores, soprattutto nella prima parte del primo tempo. Oltre al gol di Varsi, bravo a sfruttare una ripartenza, i grigiorossi tengono bene il campo al cospetto di un avversario ben organizzato. L'Aprilia si fa viva in almeno altre due circostanze oltre all'azione del pari alla mezz'ora, ma Bellarosa risponde presente quando chiamato in causa.

Nella ripresa Celiento e Barone confezionano azioni degne di nota nell'area laziale, poi il match cala gradualmente di intensità fino al triplice fischio, facendo esplodere di gioia gli oltre 1000 del Novi.