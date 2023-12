Angri-Fasano 3-2: la vittoria vale il +3 sulla zona playout

Secondo successo di fila per l'Angri che dopo il blitz a Santa Maria di Castellabate trova i 3 punti anche contro il Città di Fasano. Avversario proibitivo sulla carta per i grigiorossi, apparsi in campo rigenerati dalla cura Di Costanzo. Nel primo scorcio la squadra di casa si fa preferire e poco prima della mezz'ora la sblocca con Palmieri ben servito da Mansour.

Ha più voglia la formazione doriana e sfiora il raddoppio con Ascione e Longo prima dell'intervallo. A inizio ripresa c'è subito il raddoppio con De Franco, lesto a risolvere un'azione confusa nell'area ospite sugli sviluppi di un cross di Palmieri. Il Fasano prova a imbastire una reazione e dopo un colpo di testa di Barellini accorcia le distanze con Battista, che batte Scarpato dal limite dell'area.

L'inerzia della gara sembra a favore degli ospiti che sfiorano il pari ancora con Battista, ma è l'Angri a trovare altre due opportunità da rete con Longo e Picascia, prima del tris firmato da Longo su invenzione di Fabiano. Prevedibile il forcing del Fasano per provare a rimettere in piedi la partita, ma i padroni di casa tengono botta fino al 94’, quando Dorato ribadisce in rete su una respinta di Scarpato.

Vittoria importante dunque per l'Angri, che festeggia di nuovo tra le mura amiche dopo ben due mesi dall'ultima volta. In classifica sale a 3 punti il vantaggio sulla zona playout alla vigilia del sentitissimo derby esterno con la Paganese.