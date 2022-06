Angri, è fatta per il nuovo allenatore: in panca un ex attaccante del Napoli

L'Angri parte a spron battuto nella programmazione della nuova stagione agonistica. La società ha affidato l'incarico di direttore sportivo ad Antonio Del Sorbo, centravanti autore dei due gol che hanno regalato ai grigiorossi la promozione in Serie D nella doppia finale playoff contro il San Marzano.

Il nuovo uomo-mercato è partito a caccia dell'allenatore, sondando diversi profili. Ci sarebbero stati abboccamenti con Franco Fabiano (ex Turris e Afragolese), Luigi Sanchez (ex Mariglianese) e Giovanni Serrapica (ex Buccino). Con quest'ultimo il diesse Del Sorbo avrebbe avuto più di un colloquio, arrivando anche a parlare di cifre.

Tuttavia, la società ha improvvisamente virato su un ex attaccante di Serie A che ha indossato anche la maglia del Napoli. Si tratta di Antonio Floro Flores, che sarebbe all'esordio su una panchina di Serie D. Nella scorsa stagione ha guidato la Frattese nel girone B di Eccellenza, chiudendo in anticipo la sua esperienza coi nerostellati a dicembre. In precedenza Floro Flores aveva guidato le giovanili di Casertana e Paganese.

Nelle scorse settimana l'ex attaccante di Napoli e Udinese era stato accostato alla Mariglianese, che ha poi preferito affidare la guida tecnica della squadra a Stefano Senigagliesi.