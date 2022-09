L'uragano di entusiasmo per la presentazione ufficiale di ieri sera lascia spazio, in casa Angri, alla concentrazione per l'esordio in campionato. Al Pasquale Novi arriva l'Aprilia e la formazione di Floro Flores non vuole "steccare" alla prima casalinga.

Il tecnico napoletano dovrebbe confermare il sistema di gioco, ma variare qualche interprete rispetto alla partita di Coppa Italia con il Francavilla. In particolare, dovrebbero restare fuori dall'undici di partenza i vari Palladino, Visconti, Leone e Cassata.

Floro Flores si affiderà dunque a Bellarosa tra i pali; in difesa gli under Riccio ('04) e Liguoro ('01) sulle corsie esterne, con Manzo e Sall al centro. A centrocampo confermato Maranzino, che dovrebbe aggiudicarsi ancora il ballottaggio col brevilineo Fabiano, che pure ha dimostrato ottime doti da playmaker nel primo match di Coppa Italia con la Palmese. In prima linea torna Celiento che con Varsi appoggerà sulle fasce il centravanti Barone.