Angri, la fiducia di mister Condemi: «Riusciremo a ottenere la salvezza»

A piccoli passi, per provare a mantenere la categoria. L'Angri colleziona il quarto pareggio consecutivo, ma mister Condemi trae spunti positivi dalla partita con il Cassino.

«Non siamo stati bravi a sfruttare alcune occasioni create nel primo tempo - ha spiegato l'allenatore grigiorosso -. Abbiamo giocato contro una buona squadra, ben messa in campo e che punta al gioco. Abbiamo preso un punto importante, perché abbiamo giocato bene ma era impensabile tenere per tutta la partita i ritmi che abbiamo avuto nel primo tempo».

L'allenatore calabrese evidenzia le pecche della sua squadra, a cui manca lo spunto decisivo in fase realizzativa: «Dobbiamo migliorare perché non siamo cinici e non siamo bravi a finalizzare. E quando non riusciamo a creare gioco andiamo in difficoltà. Il Cassino ci ha fatto correre tanto e non siamo riusciti a reggere per tutta la partita».

L'unica via da percorrere per mister Condemi resta quella del lavoro: «Ovviamente serve una vittoria per dare una sterzata netta al nostro campionato, ma resto convinto che se l’abnegazione della squadra sarà sempre questa, l’Angri si salverà».