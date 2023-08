Angri «forza 4» nel primo test: Longo è subito protagonista

Prima uscita a suon di gol per il rinnovato Angri di patron Raffaele Niutta. La formazione del tecnico Stefano Liquidato ha disputato una sgambatura con il Castel Volturno, formazione neopromossa nel campionato regionale di Eccellenza.

Punteggio finale di 4-0 per i grigiorossi, con Fabio Longo subito protagonista. L'attaccante ex Afragolese e Cerignola ha firmato una fulminea doppietta a cavallo del quarto d'ora del primo tempo. E ha strappato applausi in occasione della prima marcatura, realizzata di tacco su cross di Palmieri. Il Castel Volturno non resta a guardare, provando a impensierire la retroguardia grigiorossa con Di Gennaro e Negro, ma all'intervallo il parziale resta sul 2-0.

Nella ripresa Liquidato rimescola le carte, passando alla difeda a tre e dando spazio a tutti gli altri atleti a disposizione.

I doriani incrementano il punteggio grazie alle reti di Giorgio e Fabiano, col tecnico a modificare ancora in corso d'opera l'assetto tattico dei suoi. A fine gara lo stesso Liquidato ha evidenziato le buone indicazioni ricevute e i progressi fatti dagli atleti in questo primo scorcio di precampionato. Domenica 13 agosto secondo test per i grigiorossi, che ospiteranno al Novi il Quarto Afrograd (Eccellenza Campania).