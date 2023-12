Angri-Gallipoli 2-3: doriani ko in rimonta

L'Angri rimedia contro il Gallipoli la quinta sconfitta casalinga stagionale. I grigiorossi vanno due volte in vantaggio, si fanno raggiungere e poi subiscono il sorpasso definitivo dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Nella prima frazione è però l'undici di mister Di Costanzo a farsi preferire per le occasioni create, ma Tipaldi, Longo e Mansour non trovano fortuna nell'area ospite.

Il Gallipoli mette timidamente fuori la testa con Kapnidis, ma è una fiammata estemporanea perché l'Angri al 40' trova il vantaggio.

Punizione di Herrera, Dima respinge corto ma Longo è un rapace a ribadire in rete. E poco dopo Palmieri fallisce con un pallonetto fuori misura l'occasione per il possibile 2-0.

Nel secondo tempo il Gallipoli ha un impatto migliore e trova il pari al 5' con un fulmineo sinistro di Munoz su cross basso dalla sinistra. Tanti i capovolgimenti di fronte: Dima si oppone a Longo, gli ospiti vanno vicini al raddoppio ma è l'Angri a rimettere il naso avanti a metà frazione. Ottimo spunto di Palmieri sul fronte sinistro, sul cross basso Ascione arriva a rimorchio e scarica una sventola sotto la traversa.

Nelle ultime battute non c'è spazio per la noia. Al 37' il palo nega la gioia del pari a Zappacosta, sulla respinta Thiam trova il pari con l'evidente complicità di Scarpato, non impeccabile nella circostanza. E peggio va quando Palmieri reagisce male a una trattenuta, colpendo al volto un avversario sotto gli occhi dell'arbitro: Angri in 10 uomini, punito nel finale da Munoz, che in diagonale trova la doppietta personale per il definitivo 2-3.