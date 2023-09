Angri-Gelbison 1-4, poker esterno: i grigiorossi calano alla distanza

La Gelbison si rifà con gli interessi dell'eliminazione in Coppa Italia e rifila un pesante poker a domicilio all'Angri. I vallesi conquistano la prima vittoria in campionato, chiudendo col punteggio di 1-4 al Pasquale Novi al termine di un match che decolla solo nella ripresa sul piano dello spettacolo.

Nella prima frazione, dopo un botta e risposta con Barone e Longo a impegnare i portieri, il match si sblocca alla mezz'ora. Tazza serve al centro per Croce, Scarpato respinge la conclusione ma nulla può sul tap-in vincente dell'ex di turno Barone. Ma è una gioia effimera, perché dopo 5 minuti Giorgio ringrazia Herrera per l'assist e rimette le cose in pari.

Prima dell'intervallo Milan è costretto agli straordinari sul tentativo di Longo in rovesciata.

A inizio ripresa la Gelbison rimette la freccia con Lollo che capitalizza un traversone dalla corsia sinistra. Meglio i vallesi quanto a occasioni e quando Liquidato manda dentro Celiento e Palmieri ad alzare il baricentro, gli ospiti piazzano la zampata decisiva. Ancora alla mezz'ora come nel primo tempo. Bubas innesca il contropiede, Croce è freddo e batte Scarpato per il parziale 1-3 che sembra spegnere tutte le forze dei padroni di casa.

Al 90' è lo stesso Croce a realizzare la doppietta personale, rendendo ancora più pesante il passivo per i grigiorossi, ora ultimi in solitaria ancora a quota zero punti. Per la Gelbison una bella boccata d'ossigeno in classifica, che migliora anche dal punto di vista della differenza reti, da questa sera con segno “più”.