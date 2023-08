Angri-Gelbison apre la stagione, Monticciolo: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo»

Per la Gelbison prove terminate. Dopo due test probanti con formazioni di serie C ( Turris e Potenza ) ora si gioca per i tre punti. Il primo impegno è il turno prelimare di Coppa Italia. La gara unica si gioca sul campo dell'Angri. E la vigilia di quest'appuntamento è nelle parole dell'allenatore dei rossoblu Alessandro Monticciolo: «Abbiamo preparato nei minimi dettagli sapendo di affrontare l'Angri che ha una grande tradizione ma soprattutto dispone di buoni calciatori. Abbiamo svolto una buona preparazione e la squadra ha dimostrato di essere in crescita. Ora in palio c'è un primo impegno in cui ci si gioca il prosieguo del cammino nella manifestazione e noi vogliamo provare ad andare avanti. Per la Gelbison è l'inizio di un anno sportivo importante per cui cerceremo di partire con il piede giusto».

Sul piano tattico dovremo vedere il 3-5-2.

Intanto si è parlato anche di mercato e il tecnico toscano, pur ritenendo la squadra forte non esclude che possano esserci altri arrivi. La gara si gioca al Novi di Angri con inizio alle 16 arbitra Ciaravolo di Torre del Greco.