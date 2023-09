Angri-Gelbison, Monticciolo carica: «Giochiamo sempre per vincere»

Il derby provinciale tra l'Angri e la Gelbison oppone due formazioni che sono partite col freno a mano tirato e sono alla ricerca della prima vittoria e in casa cilentana a parlare alla vigilia e l'allenatore Alessandro Monticciolo.

«Non deve ingannare la classifica che vede i nostri avversari ancora fermi a zero troveremo di fronte una squadra che è in mix di giovani validi e uomini esperti oltre ad una ambiente sugli spalti molto caldo. Rispetto alla gara di Coppa sarà diverso e noi come abbiamo fatto nelle due gare precedenti senza però riuscirci, giocheremo per vincere in un match tra due squadre che prediligono il palleggio, sarà sicuramente una bella gara sotto il prfilo emozionale».

Non ci sarà Montinaro, che nei giorni scorsi si è sottoposto ad una risonanza, mentre è pronto per il rientro Dellino, come appaiono pronti i due ultimi arrivati Sall e Prinari.

La gara si gioca al Novi di Angri con inizio alle ore 16 dirige Arrone di Roma 1.