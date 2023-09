Angri-Gelbison, Liquidato cambia tutto: «Abbiamo lavorato sugli errori»

Potrebbe essere un Angri dal volto diverso quello che scenderà in campo domani al Novi contro la Gelbison. Un indizio su possibili varianti tattiche è arrivato infatti dalla seduta di rifinitura svolta a porte chiuse dai grigiorossi agli ordini di mister Liquidato.

Possibile che il tecnico opti per un 3-5-2 che dia maggiore densità in mediana, consentendo l'impiego in contemporanea in prima linea di Longo e Giorgio, atleti più abituati a un sistema con due attaccanti. Torna tra i disponibili il difensore Allegra, seppur non candidato a una maglia da titolare, così come sono da verificare le condizioni di Ascione, a mezzo servizio negli ultimi giorni.

«Veniamo da una settimana in cui abbiamo continuato a lavorare sui nostri soliti principi di gioco - ha spiegato il tecnico Liquidato -.

Abbiamo esaminato gli errori commessi, che dobbiamo assolutamente evitare perché ci privano di vittorie che non arrivano nonostante prestazioni importanti. A livello mentale il lavoro non cambia. Non perdo di vista lo spogliatoio e gli umori dei ragazzi. Siamo sicuramente delusi ma solo per la mancanza di vittorie. Ho a disposizione dei professionisti che si sono resi conto da soli di quali siano i punti da migliorare e le piccole difficoltà da superare».