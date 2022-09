Angri, secondo sconfitta consecutiva: primi mugugni contro Floro Flores

Sconfitta in rimonta in casa e primi mugugni contro il tecnico Floro Flores. L'Angri lascia l'intera posta in palio all'Ilvamaddalena, rimediando il secondo ko di fila dopo quello subito fuori casa per mano della Palmese.

I doriani passano in vantaggio al 9’ del primo tempo con Barone ma subiscono una veemente reazione dei sardi, che fino all'intervallo monopolizzano il taccuino delle azioni. Asini al 10’, la traversa di Cacheiro e il colpo di testa di Aiana fanno da prologo al meritato pareggio, che arriva al 42’ quando, su cross di Asini, Di Pietro è ben appostato sul palo lontano e accomoda in rete il parziale 1-1.

A inizio ripresa gli ospiti si fanno vivi per primi con Altolaguirre al 4’ : Sorrentino risponde presente. Una fiammata di Celiento al 6’ interrompe solo per un breve frangente il possesso palla dell'Ilvamaddalena, che alla mezz'ora completa il sorpasso. Asini mette ancora il piede nell'azione che porta al raddoppio di Altolaguirre.

Il vantaggio dei sardi fa suonare la sveglia in casa Angri, ma il portiere Mejiri blinda la porta in varie circostanze. Se ne accorgono Palladino, Celiento e soprattutto Barone con una spettacolare rovesciata neutralizzata con un gran riflesso dall'estremo dell'Ilvamaddalena.