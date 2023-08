Angri, ko nel test col Campobasso: buone indicazioni per Liquidato

Un gol di Abreu nelle prime battute del primo tempo permette al Campobasso di battere di misura l'Angri nell'amichevole disputata allo stadio Iorlano di Lioni. In pieno rodaggio, i grigiorossi hanno evidenziato progressi atletici e tattici secondo le disposizioni di mister Liquidato.

Il tecnico ex Scafatese ha prevedibilmente individuato già la spina dorsale della squadra che scenderà in campo nelle gare ufficiali. Picascia, Herrera, D'orsi e Palmieri sembrano aver già guadagnato la fiducia dell'allenatore. Diversi i ballottaggi al momento nella testa del tecnico, a partire dalla collocazione dell'under classe 2005: il portiere Scarpato e il difensore Spunticcia i principali elementi a disposizione di Liquidato.

Sul sintetico di Lioni il Campobasso parte bene creando qualche altra occasione oltre a quella del vantaggio.

L'Angri si fa vedere con Palmieri in un paio di circostanze, ma senza esito. Nella ripresa il consueto ampio ricorso alle sostituzioni da parte degli allenatori, con ampio spazio ai rincalzi. Giorgio ci prova al quarto d'ora, ma la migliore occasione per i doriani arriva allo scadere, quando il portiere del Campobasso è costretto agli straordinari per porre rimedio a un'indecisione della retroguardia rossoblu.