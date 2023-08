Angri, per la difesa arriva D'Orsi: via alla campagna abbonamenti

Raffaele D'Orsi impreziosisce la difesa dell'Angri. L'esperto centrale difensivo di Roccapiemonte, classe 1991, ha indossato la maglia del Nola nelle ultime due stagioni, disputando 42 partite condite da ben 7 reti. Tanta Serie C per il nuovo acquisto grigiorosso, sbocciato nel vivaio della Cavese tra le cui file ha esordito proprio in terza serie. Foggia, Pavia, Spal, Catanzaro e Martina le formazioni con cui D'Orsi ha giocato in Lega Pro.

Dalla stagione 2016-17 ha disputato stabilmente campionati di Serie D con Gelbison, Gravina, Campobasso, Flaminia Civitacastellana, Francavilla, Fidelis Andria e ancora Gelbison, prima appunto delle ultime due annate al Nola.

Intanto è partita con buoni riscontri la campagna abbonamenti per il campionato 2023-24. “Sei nell'anima” lo slogan scelto dalla società guidata dal neo-patron Raffaele Niutta, che ha messo in vendita al costo di 120 euro le tessere per il settore Tribuna dello stadio Pasquale Novi.

I primi acquisti e la svolta societaria hanno rinnovato l'entusiasmo nella piazza doriana, convinta di poter vivere una stagione con risultati nettamente migliori rispetto a quella andata in archivio nei mesi scorsi.