Antonio Floro Flores sarebbe già sulla graticola. L'allenatore dell'Angri, al centro di critiche da parte dei tifosi durante e dopo la gara persa con l'Ilvamaddalena, sembra già a rischio esonero. Secondo alcune indiscrezioni, i prossimi 180 minuti di campionato potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro sulla panchina grigiorossa.

Il derby esterno con la Paganese e quello casalingo con il Nola sarebbero dunque le due partite decisive per l'ex attaccante di Napoli e Udinese. Pesano come un macigno le due sconfitte consecutive rimediate dai grigiorossi, che pure avevano debuttato alla grande in Serie D con le due vittorie agli esordi di Coppa Italia e campionato.

Intanto, su segnalazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la gara Paganese-Angri dovrebbe disputarsi senza i tifosi grigiorossi. Nell'ultima riunione, l'organo del Ministero dell'Interno ha infatti segnalato rilevanti profili di rischio, suggerendo dunque di non far avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di Angri. Il provvedimento dovrebbe essere notificato alle due società già nelle prossime ore.