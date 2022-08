Angri, la «prima» di Coppa senza tifosi: con la Palmese a Mercato San Severino

Una squalifica rimediata nell'andata della finale playoff nazionali di Eccellenza priverà l'Angri dei suoi tifosi in occasione dell'esordio in Coppa Italia di Serie D. I grigiorossi dovranno infatti disputare il match con la Palmese in campo neutro e a porte chiuse.

La partita, in programma domenica 21 agosto alle 16.00, si disputerà allo stadio Superga di Mercato San Severino. Sarà valida per il turno preliminare della manifestazione tricolore e la vincente accederà al primo turno, dove ad attenderla ci sarà il Francavilla in Sinni.

APPROFONDIMENTI SERIE D Angri, pirotecnico 3-3 con l'Acireale: buone indicazioni per...

La squadra di mister Floro Flores ha ripreso oggi gli allenamenti dopo la pausa di ferragosto. Giovedì sosterrà un test match molto probante. Al Pasquale Novi ospiterà infatti il Pompei, formazione di primissimo piano che sarà ai nastri di partenza del girone A di Eccellenza; una vera e propria corazzata per il massimo torneo regionale, che rappresenterà dunque un buon esame per i grigiorossi in vista della partita con la Palmese, altra neopromossa in Serie D.