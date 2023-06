Angri, la società dimissionaria incalza: «Ora tocca all'Amministrazione»

Il botta e risposta tra i soci dimissionari dell'Us Angri e l'amministrazione comunale della cittadina doriana si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l'incontro a Palazzo di Città e lo scambio di PEC, la dirigenza grigiorossa ha di fatto scaricato alla squadra del sindaco Cosimo Ferraioli il compito di occuparsi della gestione dello stadio Pasquale Novi.

«Bisogna precisare - scrivono i dirigenti dell'Us Angri - che la nostra richiesta di concessione della gestione dello stadio è nata unicamente in seguito all'invito diretto del sindaco, manifestato nel corso della riunione dello scorso 9 giugno, alla presenza di una delegazione di tifosi.

La gestione diretta dello stadio alla US Angri 1927 veniva individuata quale possibile soluzione auspicata dal primo cittadino per superare i problemi gestionali infrastrutturali già denunciati nel comunicato pubblico della società».

Dunque, a seguito di quanto emerso durante l'incontro del 9 giugno scorso, i soci dimissionari del club hanno protocollato la richiesta di gestione dell'impianto sportivo, nella quale hanno manifestato «l'intendimento di adeguare nel tempo lo stadio agli standard infrastrutturali della Lega Pro».

Poi la palla passata all'amministrazione comunale: «Si ritiene che la questione della risoluzione contrattuale del rapporto con gli attuali gestori costituisca un problema di esclusiva competenza del Comune ed estraneo alla US Angri 1927. La nostra società si renderà disponibile solo dopo che il Comune avrà eventualmente risolto il proprio rapporto con gli attuali gestori, dal momento che non intende avviare trattative inutili ed improbabili. Prima di tale momento non si ravvede la necessità di ulteriori incontri o riunioni sulla questione».