Angri, la società presenta richiesta per la gestione dello stadio Novi

La società alla guida dell'Us Angri 1927 ha presentato oggi in Comune la richiesta per poter ottenere la gestione dello stadio comunale Pasquale Novi. Pur dimissionari, i soci grigiorossi hanno fatto seguito a quanto annunciato nel corso dell'incontro col sindaco Cosimo Ferraioli dello scorso 9 giugno.

La richiesta riguarda la concessione dello stadio «alle medesime condizioni, per la medesima durata prevista dall'attuale convenzione in essere».

Dal 2018 l'impianto è gestito da un'associazione sportiva angrese e la convenzione ha durata di 18 anni, a cui se ne aggiunge uno di “abbuono” concesso a parziale ristoro delle chiusure dovute alla pandemia.

Nella manifestazione di interesse, i soci dell'Angri hanno indicato disponibilità a farsi carico delle spese per adeguare l'impianto ai parametri utili all'omologazione per gare di Lega Pro. Le somme messe a disposizione dagli attuali soci dimissionari, secondo quanto comunicato in una nota ufficiale, andranno a «integrare gli investimenti comunali già annunciati pubblicamente».