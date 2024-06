Angri, Lanzione rientra da diggì: c'è attesa per il nuovo tecnico

Armando Lanzione rientra nell'entourage dirigenziale dell'Angri. Dopo aver fatto parte del gruppo societario che condusse i grigiorossi in Serie D, l'avvocato ricoprirà nella prossima stagione il ruolo di direttore generale. La scelta del patron Raffaele Niutta rientra nell'esigenza di voler sistemare al meglio la struttura organizzativa del club prima di passare alla definizione di tutta l'area tecnica.

Il massimo dirigente grigiorosso potrebbe in tal senso essere presto affiancato da un altro imprenditore che ha già avuto trascorsi nel calcio, in particolare in Serie D.

Top secret al momento il nome, tenendo conto di contatti che si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

L'ulteriore ingresso in società potrebbe sbloccare le operazioni relative al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore. Per quanto concerne il responsabile dell'area tecnica, sembra forte l'interesse per il giovane Mario Lubrano Lavadera, che s'è distinto per l'ottimo lavoro svolto nella dirigenza dell'Ischia. La situazione in divenire del club isolano potrebbe indurre il diesse a valutare altre proposte e Angri potrebbe rappresentare una tra le più interessanti.

Capitolo panchina. Sembra essere giunta ai titoli di coda l'avventura di Stefano Liquidato alla guida dell'Angri nonostante la salvezza ottenuta ai playout. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Mario Di Nola, che nell'ultima stagione ha condotto il Santa Maria la Carità alla salvezza anticipata nel girone B di Eccellenza. Legatissimo alla piazza grigiorossa, Di Nola ha già allenato l'Angri in Serie D diversi anni fa, ma resta comunque uno dei diversi trainer valutati da patron Niutta.