Angri, Liquidato fa autocritica: «Abbiamo regalato i due gol»

«Abbiamo fatto noi la partita, ma abbiamo tirato poco in porta e avremmo dovuto essere più cattivi. E per completare, credo che abbiamo regalato due gol ai nostri avversari». Stefano Liquidato riassume in questi termini la sconfitta esterna dell’Angri contro il Matera.

In vantaggio dopo 11 minuti, i grigiorossi hanno subito l'iniziativa dei lucani che hanno ribaltato il punteggio nel giro di 20 minuti. Il tecnico ex Scafatese si è assunto tutte le responsabilità per il ko: «Abbiamo lavorato in settimana sulla fase conclusiva, ma evidentemente dobbiamo lavorarci ancora di più perché in partita abbiamo tirato poco. Il possesso palla non è servito a scardinare la difesa avversaria».

Null'altro da aggiungere, se non che «toccherà lavorare sodo anche per ciò che concerne la fase difensiva, perché non è possibile venire a regalare due gol così al Matera.

Soluzioni? L'unica che conosco è quella di un impegno sempre maggiore negli allenamenti infrasettimanali per correggere i difetti».

Aria di derby nel prossimo turno. Alla terza giornata il calendario del girone H di Serie D propone la sfida interna con la Gelbison, squadra che nelle prime due giornate ha raccolto un solo punto ma che può senza dubbio puntare alla zona sinistra della classifica.