Angri, Niutta «azzera» la dirigenza: Dionisio e Grimaldi nel mirino

Il primo passo per la programmazione della nuova stagione arriva con il completo azzeramento delle cariche dirigenziale. In casa Angri il presidente Raffaele Niutta sistema il primo mattoncino per il prossimo campionato. Dopo la salvezza in Serie D conquistata sul filo di lana, il club grigiorosso ripartirà con grandi ambizioni nell'annata 2024-25.

La società nei prossimi giorni presenterà un nuovo organigramma dirigenziale che prevede l'innesto di nuove figure professionali ai vertici della società. Smentite in toto dunque le voci che nelle scorse settimane volevano Niutta addirittura pronto a portare via il titolo sportivo dalla città doriana. Il patron, che aveva più volte ribadito la volontà di fare ancora calcio ad Angri, ha confermato le promesse rinforzando i quadri dirigenziali.

E in chiave tecnica iniziano a circolare rumors importanti. Si parla infatti di primissimi contatti col direttore sportivo Nicola Dionisio e l'allenatore Teore Grimaldi, protagonisti della sensazionale rimonta in classifica della Palmese nel girone di ritorno del campionato appena concluso. Su entrambi si era fiondata la Sarnese diverse settimane fa, trovando anche l'accordo.

Tuttavia, l'improvviso ridimensionamento del budget da parte del patron Aniello Pappacena aveva fatto venir meno le condizioni per una chiusura positiva della trattativa.