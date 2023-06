Angri, ormai è telenovela-stadio: il sindaco passa al contrattacco

Cosimo Ferraioli passa al contrattacco e risponde a muso duro alle ultime dichiarazioni rilasciate dai soci dimissionari della Us Angri 1927. Il sindaco della cittadina doriana ha affermato di aver appreso solo attraverso i social che «la società non ha intenzione di partecipare a un tavolo di concertazione con il gestore dello stadio Novi per trovare un accordo».

Poi l'affondo: «Un po' di serietà e di rispetto per i tifosi e la città da parte vostra non guasterebbe! Avete protocollato delle false dimissioni, ma allo stato attuale non ho ricevuto alcun verbale della società con le vostre dimissioni e mi avete chiesto di trovare imprenditori interessati alla società».

Nell'incontro della scorsa settimana, i soci dimissionari dell'Angri avevano chiesto al sindaco la gestione dello stadio.

Una richiesta impossibile da soddisfare per l'amministrazione, perché «la gestione dello stadio ha un contratto che neanche il consiglio comunale può sciogliere». Tuttavia, ha puntualizzato Ferraioli, «i gestori sono disponibili al dialogo, voi a quanto pare no! Ad oggi, 14 giugno, il vostro consulente non mi ha trasmesso neanche un foglio in bianco e gli imprenditori interessati che mi hanno contattato - perché sì, ci sono - hanno necessità di vedere gli atti che non avete ancora mostrato».

Questa dunque la versione dei fatti del primo cittadino di Angri, che ha accusato i soci del club grigiorosso di sollevare «un polverone per confondere le acque. A questo punto - ha concluso Cosimo Ferraioli - mettetevi a disposizione per risolvere la questione perché state facendo solo ostruzionismo attraverso accuse infondate e menzogne».