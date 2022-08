Angri, domani la presentazione: Padovano ceduto all'Agropoli

Un test amichevole contro l'Equipe Campania nel pomeriggio, poi la serata di presentazione ufficiale della squadra. L'Angri ha organizzato per domani sera il gala in cui i tifosi conosceranno il gruppo che esordirà domenica nel campionato di Serie D.

Appuntamento allo stadio Pasquale Novi, con inizio alle 20. Sarà l'occasione per presentare ai supporters il nuovo staff tecnico guidato da Antonio Floro Flores, ma anche un roster completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, conclusa con la vittoria dei playoff nazionali.

Sarà ricordato il compianto ex presidente Alfonso Todisco, poi ci sarà spazio per un riconoscimento all'ex tecnico Carmine Turco e all'ex capitano Mario Follera, protagonisti della scorsa annata che in questa stagione difenderanno i colori dell'Agropoli.

Li ha ufficialmente raggiunti anche Carmine Padovano, jolly di fascia classe 1997 che un po' a sorpresa è finito fuori dai piani tecnici dell'Angri nella scorsa annata. L'esterno ex Cavese e Gragnano ritroverà dunque tecnico e capitano con cui ha scritto una importante pagina nella storia del club doriano.