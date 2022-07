Angri, Pagano resta in grigiorosso: la società sonda un portiere under

Carmine Pagano resterà all'Angri anche nella nuova stagione. L'esperto difensore centrale, titolare inamovibile dello scacchiere di mister Turco nello scorso campionato, sarà un pilastro della formazione che affronterà il campionato di Serie D. Categoria che Pagano conosce a menadito, avendo collezionato circa 300 presenze in carriera nel massimo torneo dilettantistico.

Classe 1988, in carriera ha giocato anche tra i professionisti. Nel 2009-10 ha militato tra le fila della Scafatese in Seconda Divisione Lega Pro. Nella stagione successiva il salto di categoria in Prima Divisione con la casacca della Cavese.

Intanto la società doriana sonda un portiere under da poter inserire in organico. Una scelta che lascerebbe presagire la partenza dell'esperto Gigi Sorrentino, saracinesca dello scorso torneo. L'estremo difensore ex Afragolese e Sarnese è un pezzo pregiato in Eccellenza e ha già ricevuto diverse chiamate.