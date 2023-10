Angri-Palmese, Iasio vice allenatore: «Lavoriamo sull'attenzione»

Il blitz in casa del Manfredonia e i primi punti in classifica hanno restituito un bel po' di entusiasmo all'Angri, che domani pomeriggio riceverà al Novi la Palmese. I vesuviani schiumano rabbia per alcune decisioni arbitrali discutibili relative alla gara interna col Casarano e dunque i grigiorossi si troveranno di fronte una formazione desiderosa di riscatto.

Nicola Iasio, vice di mister Stefano Liquidato, ha sottolineato le insidie della sfida di domani: «Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica della Palmese.

Al di là che sia derby o meno, in questo girone dobbiamo prestare massima attenzione. Dal canto nostro abbiamo studiato ogni aspetto degli avversari ma sappiamo di dover pensare principalmente alla nostra gara. E poi domani potremo contare ancora una volta sul grande apporto del nostro “dodicesimo uomo” in campo».

Rinfrancata nello spirito, la formazione doriana prosegue nel consueto canovaccio per gli allenamenti infrasettimanali. «Veniamo da una vittoria - aggiunge Iasio - ma le settimane di lavoro sono sempre le stesse dall’inizio della stagione. I risultati erano differenti rispetto a domenica scorsa, ma negli allenamenti non è mai cambiato nulla, soprattutto dal punto di vista dei principi di gioco. Ci siamo forse concentrati maggiormente sui livelli di attenzione durante la partita nella fase difensiva».