Angri-Palmese 2-0: doppietta di Longo

Fabio Longo sempre più “matador” dell'Angri. L'attaccante ex Afragolese e Cerignola imprime in grassetto la firma sul successo dei grigiorossi nel derby interno contro la Palmese. Gara “bollata” come scontro diretto in chiave salvezza visti i numeri delle due contendenti. E alla fine i ragazzi di Liquidato hanno trovato proprio in Longo il match-winner per il secondo successo di fila, che vale una più tranquilla posizione di centro-classifica.

Nel primo tempo è Palmieri il più attivo tra i grigiorossi, ma non trova fortuna dalle parti di Moccia.

Sul fronte opposto Palladino si oppone a una conclusione di Fusco. Alla mezz'ora Longo si procura e trasforma il rigore che sblocca il risultato e fissa il parziale sull'1-0 all'intervallo.

Nella ripresa Filogamo sfiora il pareggio dopo meno di 30 secondi, ma è l'Angri a trovare il raddoppio al 2' con Longo che di testa capitalizza un cross di Picascia. La Palmese c'è, ma trova la traversa a deviare la conclusione di Schiavino. Potenza e Silvestro, subentrati nella ripresa, provano a rimettere in corsa i vesuviani i tentativi non portano i frutti sperati. E col passare dei minuti l'Angri riesce ad abbottonarsi per mantenere inviolata la porta e incassare la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di Manfredonia.