Angri-Palmese si decide ai rigori: Amenta sbaglia, grigiorossi avanti

Termina dopo una lunga lotteria dei rigori la gara tra Angri e Palmese, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. La spunta la formazione grigiorossa, grazie alla parata decisiva dell'estremo Esposito sul penalty calciato dal terzino Amenta. Punteggio finale di 9-8 per la squadra di Floro Flores, che resiste in inferiorità numerica per un'ora di gioco, trovando fortuna dal dischetto a dispetto del triangolare playoff di Eccellenza della scorsa stagione.

La cronaca. Moduli speculari per le due formazioni, il dinamismo dell'Angri contro la fisicità di una Palmese che si fa preferire quanto a opportunità da rete. Palmieri il più pericoloso della formazione vesuviana. Al 9' ci prova con un velenoso diagonale che si perde di poco a lato. Poco dopo la mezz'ora ci prova su punizione senza esito, pochi minuti prima dell'espulsione di Sall.

Disimpegno errato della retroguardia grigiorossa, col centrale ex Gladiator costretto a falciare Puntoriere lanciato a rete. Rosso diretto, Angri in inferiorità ma la Palmese non riesce ad approfittarne. Nemmeno nella ripresa quando spreca opportunità con Cozzolino, con una svirgolata di Manzo che chiama Esposito al colpo di reni decisivo, poi con Palmieri che conclude ancora a lato.

L’Angri si fa vivo al 23’ con Fabiano, che prova la volée dal limite di poco sul fondo. Poi il forcing infruttuoso della Palmese fino ai rigori. Nella prima serie Stasi ed Esposito parano i tentativi di Fabiano e Cozzolino. Si va a oltranza