Scatta il ritiro precampionato per l'Angri. La squadra grigiorossa, agli ordini del tecnico Antonio Floro Flores, è partita alla volta di Campitello Matese dove proseguirà il lavoro atletico e tecnico dopo la prima fase di allenamenti in sede. Qui di seguito l'elenco dei convocati.

PORTIERI: Ciro Bellarosa, Gennaro Emanuel Esposito, Michele Martoriello

DIFENSORI: Giuseppe Delle Curti, Alessandro Liguoro, Luigi Luongo, Luigi Manzo, Carmine Padovano, Carmine Pagano, Fabio Palladino, Giuseppe Riccio, Dembel Sall

CENTROCAMPISTI: Gianluca Casillo, Andrea Cassata, Gennaro De Rosa, Raffaele Fabiano, Nicola Leone, Gaetano Maranzino, Giuseppe Visconti

ATTACCANTI: Guido Ezequiel Abayian, Vincenzo Barone, Marzio Celiento, Lorenzo D'Auria, Lorenzo Giordano, Mario Strianese, Alfredo Varsi

Manca all'appello il centrocampista Aniello Vitiello. L'atleta resterà in sede per sostenere un programma di recupero dopo l'infortunio subito. Resta stabilmente in rosa, sebbene la società si sia messa a caccia di un altro centrocampista esperto da mettere a disposizione dell'allenatore.

L'Angri resterà a Campitello Matese fino al prossimo 12 agosto.