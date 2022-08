Angri, pirotecnico 3-3 con l'Acireale: buone indicazioni per Floro Flores

Termina col punteggio di 3-3 l'amichevole tra Angri e Acireale, disputata questo pomeriggio a Campitello Matese. Il test tra formazioni di pari categoria ha lasciato molto soddisfatti i due allenatori, che hanno ruotato tutti gli atleti a disposizione e hanno tratto buone indicazioni sul piano tattico.

In casa Angri, mister Floro Flores ha dovuto fare a meno del solo Maranzino, tenuto precauzionalmente a riposo per un problema fisico rimediato nella seduta di allenamento di ieri. Nel primo tempo l'ex attaccante di Napoli e Sassuolo ha mandato in campo i suoi con il 4-3-3. Davanti a Bellarosa hanno agito Riccio, Manzo, Padovano e l'ultimo arrivato Palladino, terzino proveniente dalla Cavese.

In linea mediana De Rosa è stato affiancato da Samb e Visconti, con Abaiyan a guidare invece la prima linea, assistito sulle corsie esterne da Giordano e Varsi. Il match è vivace e la prima frazione si conclude con l'Acireale in vantaggio per 2-1. Siciliani avanti al 25' con Tumminelli, "pescato" sul secondo palo da una punizione di Savanarola. Ma è una gioia effimera quella degli acesi, visto che un minuto dopo Padovano di testa rimette le cose in pari. Poco prima dell'intervallo il raddoppio dei siciliani con Carbonaro, ex Cavese, ben servito da Palermo.

Nella ripresa Floro Flores cambia per intero la formazione in campo, dovendo poi rinunciare in corso d'opera a Casillo per un problema fisico. Al quarto d'ora Visconti realizza il 2-2; dieci minuti dopo, Barone è lesto ad anticipare i difensori su cross di Celiento per il parziale 3-2. Allo scadere l'Acireale realizza il 3-3 su calcio di rigore procurato e realizzato da Carrozza.