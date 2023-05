Angri: gli «incroci» per la salvezza, possibile anche in caso di sconfitta

Ultimi 90 minuti con un occhio al terreno di gioco e l'altro puntato sui device con gli aggiornamenti dagli altri campi. Finale di stagione al cardiopalma per l'Angri, che domenica riceverà tra le mura amiche un Sorrento ancora in corsa per il primo posto. Le ultime ore sono trascorse facendo calcoli e tabelle, per comprendere quali potranno essere le combinazioni di risultati utili a restare in Serie D.

La classifica è cortissima: Portici e Vis Artena a quota 40, doriani a 39, Ilvamaddalena e Tivoli a 38, Atletico Uri a 36. Sei formazioni in corsa per i tre posti che valgono la permanenza in categoria. In caso di vittoria contro il Sorrento, l'Angri festeggerebbe senza dover attendere i risultati dagli altri campi.

Un pareggio invece potrebbe non bastare alla squadra di Sanchez nel caso in cui l'Ilvamaddalena facesse bottino pieno in trasferta contro l'Arzachena. Con quest'ultima eventualità, anche un arrivo a pari punti con Portici e Vis Artena condannerebbe l'Angri ai playout, essendo a quota 0 nella classifica avulsa con i vesuviani e i rossoverdi laziali.

Proprio al termine della gara di Portici, terminata con una sconfitta in rimonta, mister Sanchez aveva sottolineato la fragilità della sua squadra. «Questa squadra finisce troppe volte per complicarsi la vita da sola. Ma noi siamo comunque ancora in corsa per la salvezza, dobbiamo stare calmi e stringere i denti per portare a casa il risultato».