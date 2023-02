Angri, il presidente chiede sostegno: «Non cediamo al pessimismo»

«Non possiamo cedere al pessimismo e vanificare tutti i sacrifici fatti nello scorso anno». Così Armando Lanzione, presidente dell'Angri, chiama a raccolta i tifosi grigiorossi per ricompattare l'ambiente nel momento decisivo della stagione.

La sconfitta subita in rimonta nello scontro diretto con la Cos Sarrabus Ogliastra ha fatto piovere ulteriori critiche su squadra e società. Ma il massimo dirigente, a fronte della comprensibile amarezza, chiede una reazione da parte di tutti. «Dobbiamo rialzare la testa e i nostri calciatori ne sono perfettamente consapevoli. Dobbiamo reagire immediatamente anche perché il campionato non é finito domenica scorsa in terra sarda. Ci attende ancora un lungo cammino con dieci giornate da giocare come dieci finalissime, senza sconti per nessuno».

Lanzione sottolinea la presenza costante della società, che sta onorando tutti gli impegni con i tesserati. «Pur consapevole del momento delicatissimo e difficile che stiamo attraversando, chiedo a tutti i tifosi di stringersi ancora una volta intorno alla squadra e di venire in massa allo stadio Novi a sostenere domenica prossima i nostri ragazzi contro il Monterotondo. Adesso - ha concluso il presidente grigiorosso - è il momento di cambiare marcia e di camminare tutti uniti nella stessa direzione».