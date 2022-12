Casertana a caccia di continuità per mantenere quantomeno inalterato il distacco dalla vetta, anche se l'impegno odierno non si presenta certo tra i più agevoli. Oggi (calcio d'inizio alle 14.30) i falchetti saranno ospiti dell'Angri per un derby tutto da vivere che al «Pasquale Novi», scenario del match odierno, manca da quasi tredici anni. Era il 24 gennaio del 2013 con la Casertana che si impose per 3-1.

«Ogni settimana dice il tecnico della Casertana Luigi Panarelli siamo obbligati alla ricerca del massimo risultato. Ogni volta che scendiamo in campo l'obiettivo è sempre quello, anche se è chiaro che c'è pur sempre un avversario da affrontare, tante variabili. E' una partita dove troviamo un avversario in salute che ha vinto domenica scorsa su un campo difficile come quello dell'Atletico uri, ma che viene soprattutto da un momento generale positivo. Conosco diversi giocatori di questa squadra che va rispettata anche se non da temere». Nelle file dell'Angri spicca la presenza di Alfredo Varsi, trentuno presenze con la maglia della Casertana nella stagione 2012/2013 e una sporadica apparizione tre stagioni dopo, reduce da un eurogol messo a segno domenica scorsa contro l'Atletico Uri. E' chiaro che dalla sponda rossoblù l'auspicio è che la legge dell'ex per questa volta faccia cilecca.



Settimana caratterizzata dall'impegno di Coppa Italia di mercoledì scorso contro il Francavilla che ha visto i lucani passare il turno contro una Casertana imbottita di seconde linee e da notizie di calciomercato tra arrivi (Stefano Manzo e Antonio Atteo) e partenze (Eddy Esposito, Matteo Darini e Angelo Giaquinto, gli ultimi due, però, con la formula del prestito). «Sono molto contento dell'operato della società dice Panarelli che colgo l'occasione per ringraziarla al riguardo proprio per il fatto di avermi messo a disposizione altri uomini sui quali poter fare affidamento. Le scelte di mercoledì? Ho una rosa in cui potenzialmente sono tutti titolari e in campo sono scesi giocatori che nel turno precedente di campionato avevano anche giocato».



Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, anche per questa partita Turchetta non sarà presente. Il flauto magico rossoblù sta ancora recuperando dai postumi dell'infortunio al polpaccio che già l'ha costretto a saltare la gara di sette giorni fa contro il Portici. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico e formazione quasi identica a quella vista all'opera contro il Portici. L'eccezione potrebbe essere rappresentata dall'impiego già dal primo minuto del neoacquisto Manzo al posto di Vacca in considerazione della maggiore propensione dell'ex Molfetta in termini di interdizione e di fare densità a centrocampo rispetto allo stesso Vacca. Casertana, pertanto, che potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 che prevede l'impiego di Romano in porta; in difesa Rainone e Sabatino centrali con Paglino e Sena ad agire sulle fasce; a centrocampo Onazi davanti alla difesa con Manzo e Casoli mezzali; in attacco, infine, Bollino in posizione da trequartista a sostegno della coppia d'attacco formata da Ferrari (a segno da tre partite consecutive) e Guida. Sul modulo, tuttavia, Panarelli ha tenuto a precisare che «non credo che il 4-3-1-2 sia la strada principale dice il tecnico rossoblù perché noi lavoriamo quotidianamente per cercare di codificare tutti quelli che sono i nostri principi. A prescindere da quelle che sono le posizioni in campo, io tengo soprattutto all'atteggiamento e alla predisposizione, cioè, appunto, quei principi di cui discorrevo prima». Dirigerà l'incontro il fischietto cagliaritano Enrico Cappai che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Matteo Gentile di Isernia e Luca Mocci, quest'ultimo proveniente dalla sezione Aia di Oristano.